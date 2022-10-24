شمول المغتربين المؤمن عليهم اختياريا بتأمين الضمان في المرحلة الثانية

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكدت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنه سيتم شمول المغتربين المؤمن عليهم اختياريا بالتأمين الصحي في المرحلة الثانية.

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ودعت المؤسسة في ردها على استفسارات رصدها "الوكيل الإخباري"، الأردنيين المغتربين إلى الاشتراك الاختياري، حيث أنه متاح للأردنيين في الخارج شريطة إكمال 16 سنة وعدم تجاوز 55 سنة بالنسبة للأنثى و60 سنة بالنسبة للذكر في حال كان اشتراكهم بالضمان للمرة الأولى.



وقالت إن تقديم طلب الاشتراك الاختياري بالضمان متاح بشكل إلكتروني من أي مكان في العالم وذلك عن طريق موقع المؤسسة الإلكتروني أو تطبيقها عبر الهواتف الذكية.



وأشارت المؤسسة إلى أن عملية تسديد الاشتراكات المترتبة على المشتركين اختياريا متاحة إلكترونيا.



وتشير التوقعات إلى دخول نظام تأمين صحي الضمان حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2023.



يذكر أن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي اقترحت نظام تأمين صحي لشمول كافة العاملين والمتقاعدين في القطاع الخاص من غير الحاصلين على التأمين صحي، على أن يتم اقتطاع نسبة 5% من إجمالي الراتب الخاضع للضمان.