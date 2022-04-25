شمول فئة جديدة بدعم التعرفة الكهربائية الثابت

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة استفادة مالكي أنظمة الطاقة المتجددة ما دون 6ر3 كيلو واط والمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية من الدعم الثابت ومقداره 5ر2 دينار للاستهلاك ما دون 200 كيلو واط و2 دينار للاستهلاك من 201-600 كيلو واط ساعة.



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وأهاب الخرابشة بالمواطنين الذين لم يسجلوا على الموقع الالكتروني الخاص بالتعرفة الكهربائية المدعومة ضرورة التسجيل للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة التي بدأ العمل بها اعتبارا من مطلع شهر نيسان الحالي.



وقال الوزير الخرابشة ان التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات وان كل فرد بالاسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة كونه لا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة لافتا إلى أن المنصة تتيح إمكانية تسجيل الدعم على عداد إضافي للعاملين والدارسين خارج محافظتهم.



واضاف ان الاشتراكات المنزلية البالغ عددها مليوني اشتراك يقل استهلاك حوالي 90 بالمئة منها عن 600 كيلو واط ساعة شهريا مؤكدا أن اعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلَن عنها منذ صيف العام الماضي لن ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية بل خفضت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفيات.



واشار الى ان التعرفة الكهربائية الجديدة ألغت تعرفة الحمل الاقصى لكل القطاعات بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العمل



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