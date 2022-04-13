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الأربعاء، 13-04-2022 12:44 م

شمول فئتين جديدتين بتعرفة الكهرباء المدعومة

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتور حسين اللبون،اليوم الأربعاء، إنه تم فتح باب التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة من بداية الأسبوع الحالي لفئتين جديدتين من القطاع المنزلي وهما الدارسين والعاملين المقيمين في محافظات مختلفة عن محافظة رب الأسرة.اضافة اعلان


وأوضح اللبون، أنه يشترط على هذه الفئات أن تكون ملكية جميع عدادات الكهرباء باسم رب الأسرة أو أحد أفرادها بما فيها عداد الأسرة الذي تم منحه الدعم مسبقاً.

وأشار إلى ان ربط الموقع مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سهل إجراءات الاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لطلبة الجامعات وكليات المجتمع على مقاعد الدراسة دون الحاجة لتحميل أي وثائق على الموقع الإلكتروني؛ فيما يتوجب على العاملين في محافظات أخرى أن يكونوا مشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي وقد يتطلب تحميل وثيقة واحدة لإثبات العمل في المحافظة.

ودعا الأردنيين غير المسجلين للمسارعة في التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستمرار بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة لتلافي تطبيق التعرفة غير المدعومة على فواتيرهم لهذا الشهر، مؤكدا استمرار اتاحة الموقع للتسجيل.

وجدد  التاكيد على استمرارية التسجيل على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة (kahraba.gov.jo)  بما في ذلك الفئات المعلن عنها مؤخراً.



 




 

 


 

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