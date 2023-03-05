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الأحد، 05-03-2023 10:43 ص

شمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - أكد مساعد مدير مؤسسة الضمان الاجتماعي للدراسات والمعلومات مدير المركز الإعلامي ياسر عكروش صدور قرار إداري نهائي من قبل لجنة شؤون الضمان بشمول موظفي شراء الخدمات بسلطة المياه بأحكام الضمان، وبأثر رجعي، اعتبارا من تاريخ التحاقهم بالعمل لدى السلطة.

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وأشار إلى أن السلطة استنفذت جميع الاعتراضات المتاحة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي وتوجهت إلى القضاء للطعن بقرار المؤسسة.


وكان عاملون في إدارة مياه البلقاء على نظام شراء الخدمات، نفذوا اعتصاما أمام الإدارة، احتجاجا على عدم إشراكهم بالضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وطالبوا بتحسين ظروفهم المعيشية.


وقالوا إن لديهم خدمة في سلطة المياه قبل أن تتحول إدارتها إلى "مياهنا" توزعت ما بين سنة وسبع سنوات، ولم يتم إشراكهم في الضمان الاجتماعي ولم يحصلوا على أي امتيازات أسوة بالموظفين الباقين.


وطالبوا الإدارة الجديدة لمياهنا بحقوقهم الوظيفية وتحسين رواتبهم وإخضاعهم للتأمين الصحي والضمان الاجتماعي وتثبيتهم، مؤكدين أنهم لا يشعرون بالأمان الوظيفي في ظروفهم الحالية.

 




 

 


 

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