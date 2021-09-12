شمول 1257 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية

الوكيل الاخباري- بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 1257 أسرة في شهر آب الماضي.



وذكر تقرير لأعمال الصندوق لشهر آب الماضي، انه تم ايقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 730 أسرة، وتم تخفيضها عن 142 أسرة، ليرتفع عدد الحالات التابعة للبرامج التي جرى مسحها 3681 أسرة.



واشار إلى أن 437 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية) و62 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني و94 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



واضاف ان عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية (المعونة التكميلية) قد بلغ 1257 زيارة، و12 زيارة لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و2152 زيارة لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).



وفيما يتعلق ببرنامج الدفع الإلكتروني، اوضح الصندوق انه تم تحويل المعونة المالية الشهرية المتكررة والمؤقتة لـ 74962 حالة، وتحويل المعونة المالية الشهرية (المعونة التكميلية) لـ 6302 حالات، وتحويل الدعم التكميلي (تكافل1) الدفعة الثانية لـ 34352 حالة، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الرئيسية الدفعة الثالثة لـ 76570 حالة، وتحويل الدعم النقدي المؤقت (تكافل3) القائمة الاضافية الدفعة الأولى لـ 51335 حالة.



وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد، شمل 448 أسرة استلمت من خلال مكاتب البريد، و 79296 أسرة استلمت من خلال بطاقة الصراف الآلي.



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