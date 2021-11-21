شمول 1280 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في تشرين الأول الماضي

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 1280 أسرة في شهر تشرين الأول.

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وذكر تقرير أعمال الصندوق لشهر تشرين الأول الماضي، أنه جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1190 أسرة، وتم تخفيضها عن 87 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 3905 أسر.



وأشار التقرير إلى أن 778 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية) و129 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و11 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



وأضاف التقرير أن عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية (المعونة التكميلية) بلغ 1280 زيارة.