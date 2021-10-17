شمول 1589 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في أيلول الماضي

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 1589 أسرة في شهر أيلول الماضي.



وذكر تقرير أعمال الصندوق لشهر أيلول الماضي، انه تم ايقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1089 أسرة، وتم تخفيضها عن 114 أسرة، وبلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 8229 أسرة.



واشار التقرير، إلى أن 217 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية) و18 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و13 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، و389 أسرة استفادت من برنامج المعونات المالية الاضافية.



وأضاف التقرير، ان عدد زيارات التحقق الميداني لأسر برنامج المعونات المالية (المعونة التكميلية) بلغ 1589 زيارة، و100 زيارة لبرنامج الدعم التكميلي (تكافل 1)، و332 زيارة لبرنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3).

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