شمول 276 أسرة جديدة بالمعونة الشهرية في شباط الماضي

الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة ببرنامج المعونة المالية الشهرية المتكررة في صندوق المعونة الوطنية 276 أسرة لشهر شباط الماضي.



وبحسب تقرير أعمال الصندوق لشهر شباط الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 1953 أسرة، وتخفيضها عن 223 أسرة، فيما بلغ عدد الحالات التابعة للبرنامج التي جرى مسحها 9903 أسر.



وأشار التقرير إلى أن 530 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و50 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و30 شخصًا استفادوا من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة.



وبين التقرير أن التحويل النقدي عن طريق البريد شمل استلام 74753 أسرة من خلال بطاقة الصراف الآلي، كما استقبل مركز الدعم والمساندة في الصندوق 23674 اتصالا يتعلق بشكوى أو استفسار، وبلغ عدد الحالات التي جرى إغلاقها 22458 حالة.

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