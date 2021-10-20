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الأربعاء، 20-10-2021 06:21 م

شمول 30 حيازة زراعية بالضمان الاجتماعي

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الوكيل الاخباري - أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي، الأربعاء، عن شمول 30 حيازة زراعية بالضمان الاجتماعي، منذ بدء تطبيق القرار في 19 أيلول/سبتمبر.

وقال الناطق باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي شامان المجالي لـ"المملكة" إن الـ30 حيازة يعمل بها 979 عاملا.

وأشار المجالي إلى وجود 115 ألف حيازة زراعية مرخص منها 3500 حيازة فقط.

وبين أن أكثر من 50 ألف تصريح عمل زراعي صادرة في الأردن لعاملين غير مشمولين في الضمان.

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