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السبت، 14-08-2021 05:50 م

شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في تموز الماضي

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 الوكيل الاخباري - اعلن صندوق المعونة الوطنية شمول 733 أسرة جديدة بالمعونة المالية المتكررة في شهر تموز الماضي.اضافة اعلان


ووفقًا لتقرير أعمال الصندوق لشهر تموز، فان الصندوق أوقف المعونة الشهرية المتكررة عن 89 أسرة، فيما تم تخفيضها عن 11 أسرة، ليرتفع عدد الحالات التي جرى مسحها 3432 أسرة.

وذكر التقرير، أن 1456 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة (العادية والفورية)، و18 أسرة جديد استفادت من برنامج المعونات المالية الاضافية، و19 أسرة جديدة استفادت من برنامج التأهيل الجسماني، و29 أسرة من برنامج دعم برامج التدريب المهني لأبناء الأسر المنتفعة، واستفادت 1643 أسرة من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3)، بينما استفادت أسرتان من برنامج الدعم التكميلي (تكافل 1).

 




 

 


 

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