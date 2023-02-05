شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

الوكيل الاخباري - أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، أن المواطن وخدمته غاية عمل الصندوق، مشددة على بذل جميع الجهود لتقديم خدمة فضلى لطالبي الخدمات.



وأشارت شنيكات خلال حضورها جانبا من الدورة التدريبية التي ينفذها الصندوق للعاملين في فروعه بإقليم الشمال حول المسح الميداني للأسر المنتفعة، أن الصندوق يبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة.



وخلال زيارتها مكاتب الصندوق في مدينة اربد، اطلعت شنيكات على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بجهود العاملين في الميدان لخدمة الأسر والفئات المستهدفة من عمل الصندوق.

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