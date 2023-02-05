الأحد 05-02-2023
الوكيل الاخباري

المعايطة يلتقي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة

توضيح حول دوام المدارس والموظفين غداً بسبب الأحوال الجوية

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

أين ستتراكم الثلوج في الاردن ؟ - جداول عالية الدقة

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

الارصاد تبشر الاردنيين : ثلوج متراكمة على ارتفاع 1000 متر

الأحد، 05-02-2023 09:59 م

شنيكات : خدمة المواطن غاية عمل صندوق المعونة

1202311182544515281555


 الوكيل الاخباري - أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، أن المواطن وخدمته غاية عمل الصندوق، مشددة على بذل جميع الجهود لتقديم خدمة فضلى لطالبي الخدمات.

وأشارت شنيكات خلال حضورها جانبا من الدورة التدريبية التي ينفذها الصندوق للعاملين في فروعه بإقليم الشمال حول المسح الميداني للأسر المنتفعة، أن الصندوق يبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم الأسر الفقيرة والمحتاجة.

وخلال زيارتها مكاتب الصندوق في مدينة اربد، اطلعت شنيكات على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدة بجهود العاملين في الميدان لخدمة الأسر والفئات المستهدفة من عمل الصندوق.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120231204732761055691

الأمانة تعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع المنخفض

7202213144447294806169

أمين عمان يؤكد الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المنخفص الجوي

11202213184449745485288

الأردن يشارك في أعمال دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي

22023463443249021801

الإدارة المحلية : طوارئ شديدة قصوى بدءاً من الليلة

220235184654782159468

عجلون : هيئة إدارية جديدة لشباب الجنيد

1202327203741267547006

إجراءات لإدامة عمل المخابز والرقابة على الأسواق خلال المنخفض

أخبار متعلقة
6202230133825896708846

صرف مخصصات الدعم النقدي للأسر المنتفعة من المعونة الأربعاء القادم

صندوق المعونة الوطنية-(أرشيفية)

هام لمراجعي صندوق المعونة الوطنية

1202317204616774695364

توضيح بشأن منح الدعم النقدي للمستحقين من صندوق المعونة

wwww

وزيرة التنمية الاجتماعية تتفقد عددا من الجمعيات ومساكن الأسر الفقيرة بالمفرق

12202213101252267526083

تحذير من عمليات نصب واحتيال باسم صندوق المعونة

82022712364542191140

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ2343 أسرة الشهر الماضي