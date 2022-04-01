الجمعة 01-04-2022
الوكيل الاخباري

سوريا.. تفجير عبوة ناسفة مزروعة بسيارة

شنيكات رئيسا للجمعية الأردنية للعلوم السياسية

الخارجية ترحب بالتوصل الى هدنة في اليمن

اليمن : هدنة لمدة شهرين تدخل حيز التنفيذ السبت

الصفدي ونظيره الأميركي يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت

عجلون: ضيق الطرق يتسبب بالازدحامات المرورية

مقتل مستوطن في عملية دهس شمال الضفة

دول عربية تعلن السبت أول أيام شهر رمضان - أسماء

الملكة تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

الجمعة، 01-04-2022 11:00 م

شنيكات رئيسا للجمعية الأردنية للعلوم السياسية

download


الوكيل الاخباري - انتخبت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات رئيسا لها، خلال اجتماع الهيئة الإدارية، اليوم الجمعة، لإجراء الانتخابات، والمصادقة على التقرير الإداري والمالي الذي قدمته الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها.

وحسب بيان الجمعية، أقرت الهيئة بتعيين الدكتور صدام مقابلة نائبا للرئيس، والدكتور نظام عساف أمينا للسر، والدكتورة أريج جبر أمينا للصندوق، بالإضافة إلى تعيين الدكتور عبدالله الرقان، والدكتورة رشا المبيضين، والباحث محمد الشياب، أعضاء للهيئة الإدارية. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202231162924981912829

الخارجية ترحب بالتوصل الى هدنة في اليمن

الصفدي ٢

الصفدي ونظيره الأميركي يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

5

عجلون: ضيق الطرق يتسبب بالازدحامات المرورية

1

الملكة تهنئ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

1202218163032305303715

1812 مقترعا في انتخابات الممرضين

8

الملك يهنئ بحلول شهر رمضان

أخبار متعلقة
122021892459306281922

الجمعية الاردنية للمقدرين العقاريين تدعو الحكومة لتمديد الاعفاءات المقدمة للقطاع العقاري  

w

وصول أكبر سفينة ركاب للعقبة منذ بدء الجائحة

fff

مدير عام المؤسسة التعاونية يفتتح مركز الأزرق التعليمي

120222912540807275675

إطلاق الدورة 24 لجائزة البحث العلمي لطلبة الجامعات

320221016105108561781

الأردنية تؤجل اقساط نيسان لمشتركي صندوق الادخار

320225183543700750426

جمعية البنوك : لا توجّه حتى الآن بتأجيل أقساط البنوك في شهر نيسان