شنيكات رئيسا للجمعية الأردنية للعلوم السياسية

الوكيل الاخباري - انتخبت الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، الدكتور خالد شنيكات رئيسا لها، خلال اجتماع الهيئة الإدارية، اليوم الجمعة، لإجراء الانتخابات، والمصادقة على التقرير الإداري والمالي الذي قدمته الهيئة الإدارية المنتهية ولايتها.



وحسب بيان الجمعية، أقرت الهيئة بتعيين الدكتور صدام مقابلة نائبا للرئيس، والدكتور نظام عساف أمينا للسر، والدكتورة أريج جبر أمينا للصندوق، بالإضافة إلى تعيين الدكتور عبدالله الرقان، والدكتورة رشا المبيضين، والباحث محمد الشياب، أعضاء للهيئة الإدارية.

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