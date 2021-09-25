السبت 25-09-2021
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السبت، 25-09-2021 02:27 م

شهاب ينفي لـ الوكيل ما تم تداوله عن نقابة الصاغة اليوم

محل ذهب


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نفى عضو نقابة الصاغة والمجوهرات العامة أكرم شهاب ما تم تداوله بشأن أسعار المجوهرات في محلات الذهب اليوم السبت.

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وأكد شهاب لـ " الوكيل الإخباري" أن الخبر الذي نشر اليوم عبر المواقع الإخبارية والذي جاء فيه " أن أجور المصنعية تبلغ بالحد الأدنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام اضافة الى دينار واحد كاجور دمغة لكل غرام " عارٍ عن الصحة.


ودعا شهاب التأكد من المعلومة الصحيحة قبل نشرها والرجوع إلى النقابة العامة للصاغة.


 




 

 


 

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