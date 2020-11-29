الأحد 29-11-2020
الوكيل الاخباري

شهود النيابة أمام أمن الدولة في قضية فتى الزرقاء

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن اليوم

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم

أوكرانيا تسجل 184 وفاة و16294 إصابة بكورونا

السعودية تسجل 13 وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا

لجنة الاوبئة : هذا ما نتوقعه الشهر القادم

تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق نصوح محي الدين

بريطانيا: 479 وفاة و15871 إصابة جديدة بكورونا

مدير مستشفيات البشير: مصابو كورونا بعد شفائهم سيلحق بهم العديد من الأمراض

الأحد، 29-11-2020 07:40 ص

البالغ عددهم 26 شاهدا

شهود النيابة أمام أمن الدولة في قضية فتى الزرقاء

امن
محكمة أمن الدولة


الوكيل الإخباري - تباشر محكمة أمن الدولة اعتبارا من الأحد، بالاستماع لشهود النيابة في قضية فتى الزرقاء، والبالغ عددهم 26 شاهدا بما فيهم المعتدى عليه.

اضافة اعلان

وتعقد الجلسة برئاسة رئيس محكمة أمن الدولة القاضي العسكري الدكتور المقدم موفق المساعيد، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والمقدم القاضي العسكري عامر الهلسة.


وقال رئيس المحكمة المساعيد، خلال أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء الأربعاء الماضي، إن جلسات المحاكمة في قضية "فتى الزرقاء" ستستكمل بشكل متوالٍ، وبما يتفق مع قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وبمعدل جلستين أسبوعيا.


ووجهت المحكمة 9 تهم لـ17متهما في القضية، أحدهم ما زال فارا، ويجري محاكمته غيابيا.


والتهم هي؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بالاشتراك، إضافة إلى جناية تشكيل عصابة أشرار، وجناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك.


ووجهت لهم أيضا تهم جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، جنحة مقاومة رجال الأمن العام، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة، وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.


وبحسب الوثيقة تستند التهم إلى قانون منع الإرهاب والعقوبات والأسلحة النارية والذخائر.
وقال 16 متهما لدى سؤالهم عن لائحة الاتهام إنهم "غير مذنبين".

 

وقد استلمت نيابة محكمة أمن الدولة ملف قضية فتى الزرقاء، في 21 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بعد أن قرر مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي عبد الإله العساف، تحويل ملف قضية "جريمة الزرقاء" إلى محكمة أمن الدولة.

 

كما وجه جلالة الملك المعنيين بتوفير العلاج اللازم لفتى تعرض لجريمة بشعة في محافظة الزرقاء.


وأمر جلالته بإحاطة الفتى البالغ من العمر 16 عاماً العناية الصحية اللازمة، عقب الاعتداء عليه، وقد أثارت الحادثة غضباً واسعاً بين الأردنيين.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
ملك

الملك يلتقي الرئيس الفلسطيني في الأردن اليوم

e6ca0632-2d50-43f5-98fc-54e79a094132

لجنة الاوبئة : هذا ما نتوقعه الشهر القادم

main_image5fc299732751f

تشييع جثمان مدير الأمن العام الأسبق نصوح محي الدين

11202026213335245333984

مدير مستشفيات البشير: مصابو كورونا بعد شفائهم سيلحق بهم العديد من الأمراض

6

الصحة توضح حول أية تغييرات على الحظر وعودة المدارس

11202026161621855353512

القبض على شخص اعتدى على سائق تكسي وطعنه

أخبار متعلقة
فتى

عقد أولى جلسات الاستماع في قضية فتى الزرقاء

1120209124423636871192

مدير الامن العام يقرر حبس طاقم احدى دوريات النجدة

11202011165158231735122

انتشار وحدات من القوات المسلحة في شوارع المملكة

112020984223742474637

الأمن العام: التعميم على 431 مركبة لمخالفة أوامر الدفاع

دجح

مدير الأمن ينقل تحايا الملك إلى نشامى الوطن - فيديو

42020518111979043938

الامن العام : اطلاق صافرات الإنذار الساعة العاشرة