شوارع عمان شبه فارغة مع عودة الموظفين الى منازلهم

الوكيل الاخباري - أكدت ادارة السير، أن حركة السير في عمّان طبيعية ولا ازدحامات تذكر بعد عودة معظم الموظفين الى منازلهم.

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وبينت الإدارة لـ " الوكيل الاخباري" أن شوارع عمّان شهدت كثافة مرورية بين الساعة 12 ظهراً و 2 عصراً مع عودة الموظفين ، في وقت أكدت فيه عمليات ادارة السير أن حركة السير الآن تسير بانسيابية .



ودعت المواطنين عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل على الطرقات.