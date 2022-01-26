شوارع عمان شبه فارغة مع عودة الموظفين الى منازلهم

الوكيل الاخباري - أكدت ادارة السير، أن حركة السير في عمّان طبيعية ولا ازدحامات تذكر بعد عودة معظم الموظفين الى منازلهم.
اضافة اعلان
وبينت الإدارة لـ " الوكيل الاخباري" أن شوارع عمّان شهدت كثافة مرورية بين الساعة 12 ظهراً و 2 عصراً مع عودة الموظفين ، في وقت أكدت فيه عمليات ادارة السير أن حركة السير الآن تسير بانسيابية .
ودعت المواطنين عدم الخروج من منازلهم الا للضرورة، وتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة والتنقل على الطرقات.
وتشهد المملكة اليوم وغداً، منخفضا قطبيا تتساقط خلاله الثلوج على المرتفعات، وتغطي مختلف مناطق المملكة التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة