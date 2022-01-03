الإثنين 03-01-2022
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الإثنين، 03-01-2022 11:12 ص

شواغر في الجامعة الهاشمية

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الوكيل الإخباري - أعلنت الجامعة الهاشمية، اليوم الإثنين، عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس في كلية العلوم الصيدلانية، وعضو هيئة تدريس في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات، وذلك اعتباراً من 2-1-2022 ولغاية 11-1-2022 .

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وطالبت الجامعة الراغبين بالحصول على مزيد من المعلومات زيارة موقع دائرة الموارد البشرية من خلال الرابط التالي:
https://hu.edu.jo/unitCenter/?unitid=43000000


ولتعبئة طلب التعيين من خلال الرابط التالي:
https://prsapl.hu.edu.jo/

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