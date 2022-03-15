شولتس: الأردن أساس الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة

الوكيل الاخباري - قال المستشار الألماني أولاف شولتس، الثلاثاء، إن الأردن أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويسهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي.

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وأضاف، خلال تصريحات صحفية مشتركة مع جلالة الملك عبدالله الثاني في برلين، أن ألمانيا هي ثاني أكبر مانح عالمي للأردن ويقدم مساعدة إنسانية.



شولتس، أضاف: "أكدت لجلالة الملك أن ألمانيا ستبقى شريكا وداعما للتعاون، والأردن يعد أهم الدول المضيفة للاجئين وعلينا أن لا ننسى ذلك".



"ناقشنا عملية السلام في الشرق الأوسط وأكدت دعمنا لحل الدولتين"، وفق شولتس، الذي أشاد بدور الأردن الخاص في رعايته للأماكن المقدسة في القدس المحتلة.



