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الثلاثاء، 28-09-2021 03:35 م

صاحب العمارة المتصدعة لـ الوكيل : 22 فردا مصيرهم مجهول وحالتي تُبكي

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الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد خالد الصعيدي صاحب العمارة المتصدعة والتي سيتم هدمها بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة في العاصمة عمان أنه قام بدفع كفالة اليوم في محافظة العاصمة وقيمتها 150 دينارا .

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وبين الصعيدي الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن العمارة يقطنها 22 شخصا ، تعود لزوجاته الأربعة وابنه المتزوج ، لافتا أنه لا يعلم مصير العائلات ، حيث يتواجدونفيب بناء متهالك للغاية.

 

وادّعى أن عمر البناء 9 سنوات ، إلا أن تقرير اللجنة التي أجازت الهدم أشار إلى أن عمر البناء 70 سنة ، وتابع " القرار مجحف بحقنا ولا يوجد داعٍ لهدم البناء بحجة المخالفة " .

 

"قد يكلفني هدم العمارة نحو 10 آلاف دينار ، عدا عن الخسائر الفادحة لمحل تجاري يتواجد في ذات العمارة عدا عن عدم تمكّنهم من جلب الاثاث المتواجد في كل شقة ما يزيد من وطأة الأمر وصعوبته " ، وفق الصعيدي.

 

وناشد بضرورة الوقوف على مشكلته في ظل معاناته، وزاد " مصيري ومصير عائلاتي مجهول" ، منوها أن جيرانه قد أبلغوا عنه نتيجة لسقوط أتربة عليهم ، ما أدّى إلى تخوفهم .

 

وأوضح الصعيدي أن لجنة تحسين مخيم الحسين قامت بتقديم مأوى لهم لكنه يفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم ، وقال " حالتي تُبكي والوضع سيء للغاية "  .

 

وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان قرر بهدم البناء من خلال أمانة عمان الكبرى ، بعد تقرير من اللجنة المختصة التي عاينت البناء بمخالفته لشروط السلامة العامة ( أنقر هنا

 

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