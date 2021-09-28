صاحب العمارة المتصدعة لـ الوكيل : 22 فردا مصيرهم مجهول وحالتي تُبكي

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد خالد الصعيدي صاحب العمارة المتصدعة والتي سيتم هدمها بمنطقة شارع الأردن بالقرب من إشارات النزهة في العاصمة عمان أنه قام بدفع كفالة اليوم في محافظة العاصمة وقيمتها 150 دينارا .

اضافة اعلان

وبين الصعيدي الثلاثاء لـ"الوكيل الإخباري" أن العمارة يقطنها 22 شخصا ، تعود لزوجاته الأربعة وابنه المتزوج ، لافتا أنه لا يعلم مصير العائلات ، حيث يتواجدونفيب بناء متهالك للغاية.

وادّعى أن عمر البناء 9 سنوات ، إلا أن تقرير اللجنة التي أجازت الهدم أشار إلى أن عمر البناء 70 سنة ، وتابع " القرار مجحف بحقنا ولا يوجد داعٍ لهدم البناء بحجة المخالفة " .

"قد يكلفني هدم العمارة نحو 10 آلاف دينار ، عدا عن الخسائر الفادحة لمحل تجاري يتواجد في ذات العمارة عدا عن عدم تمكّنهم من جلب الاثاث المتواجد في كل شقة ما يزيد من وطأة الأمر وصعوبته " ، وفق الصعيدي.

وناشد بضرورة الوقوف على مشكلته في ظل معاناته، وزاد " مصيري ومصير عائلاتي مجهول" ، منوها أن جيرانه قد أبلغوا عنه نتيجة لسقوط أتربة عليهم ، ما أدّى إلى تخوفهم .

وأوضح الصعيدي أن لجنة تحسين مخيم الحسين قامت بتقديم مأوى لهم لكنه يفتقر لأدنى مقومات العيش الكريم ، وقال " حالتي تُبكي والوضع سيء للغاية " .

وكان محافظ العاصمة ياسر العدوان قرر بهدم البناء من خلال أمانة عمان الكبرى ، بعد تقرير من اللجنة المختصة التي عاينت البناء بمخالفته لشروط السلامة العامة ( أنقر هنا )

اظهار أخبار متعلقة

