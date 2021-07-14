صادرات صناعة عمان تتخطى ملياري دينار في منتصف العام الحالي

الوكيل الإخباري - تخطت صادرات غرفة صناعة عمان حاجز ملياري دينار خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، مدفوعة بزيادة صادرات 7 قطاعات فرعية، وبخاصة الهندسية والغذائية و الكيماوية.

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وارتفعت صادرات الغرفة في هذه الفترة بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 344ر2 مليار دينار، مقابل 235ر2 مليار دينار للفترة نفسها من 2019، العام الذي سبق الارتباك العالمي جراء جائحة كورونا.



وحسب معطيات إحصائية، استحوذت الولايات المتحدة الأميركية والهند والسعودية والعراق على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2021، بقيمة وصلت إلى 314ر1 مليار دينار.



وظهر بشكل لافت ارتفاع التصدير للسوق الأميركية لتلك الفترة بنسبة 68 بالمئة، مسجلا نحو 435 مليون دينار، مقابل 259 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2019.

وبلغت صادرات صناعة عمان إلى الهند 321 مليون دينار، والسعودية 301 مليون دينار، والعراق نحو 257 مليون دينار، بحسب شهادات المنشأ التي أصدرتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.



وأظهرت المعطيات ارتفاع صادرات الغرفة كذلك للعديد من الدول العربية والأجنبية، أبرزها الإمارات وسوريا ومصر والبرازيل وقطر والجزائر وبلجيكا وبلدان أخرى متعددة.



بالمقابل، تراجعت صادرات غرفة صناعة عمان خلال الفترة المذكورة لبعض البلدان العربية والأجنبية، ومنها فلسطين والصين وإندونيسيا ولبنان وإيطاليا وأستراليا وإسبانيا وكندا ودول أخرى، و توزعت على قطاعات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بقيمة 537 مليون دينار، والتعدينية 488 مليون دينار، و العلاجية واللوازم الطبية 316 مليون دينار مليون دينار.



وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 288 مليون دينار، و الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 253 مليون دينار، و الجلدية والمحيكات 208 ملايين دينار.



وتوزعت بقية صادرات الغرفة في منتصف العام الحالي، على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 105 ملايين دينار، والبلاستيكية والمطاطية 91 مليون دينار، والإنشائية 49 مليون دينار، وأخيرا الصناعات الخشبية والأثاث بقيمة 9 ملايين دينار.



يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 تضم اليوم بعضويتها 8600 منشأة صناعية، تشغل 159 ألف عامل وعاملة و برأسمال يصل إلى نحو 5 مليارات دينار.