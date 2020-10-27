الثلاثاء 27-10-2020
الوكيل الاخباري

صالات الافراح .. مصير مجهول حتى اللحظة والعاملون فيها يستنجدون

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الثلاثاء، 27-10-2020 04:22 ص

صالات الافراح .. مصير مجهول حتى اللحظة والعاملون فيها يستنجدون

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رصد الوكيل الاخباري آراء المواطنين حول اعادة تشغيل صالات الافراح في ظل الانفتاح الحاصل على مختلف القطاعات بعد تخفيف القيود بشأن الحركة والتنقل نتيجة فيروس كورونا .

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صالات الافراح تم اغلاقها من ضمن أوامر الدفاع وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة بعد تسجيل عدد كبير من الاصابات نتيجة أحد الاعراس ولكن في نفس الوقت ظهرت على السطح مشكلة تتعلق بالعاملين في هذا القطاع حيث تم تسريح عدد كبير منهم نظرا لاستمرار الاغلاق مما ادى الى مطالبتهم اكثر من مرة بضرورة اعادة فتح الصالات حتى يعودون للعمل ويكسبون لقمة عيشهم . 

 

وعلى جانب اخر طالب بعض المواطنين بالابقاء على صالات الافراح مغلقة لما لها من دور كبير في نشر فيروس كورونا خاصة مع عدم التزام الكثيرين بتعليمات التباعد وعدم التقبيل . 

 

وفي ظل كل هذه المطالبات يبقى مصير قطاع صالات الافراح مجهولا في انتظار ان يوضع على طاولة الحكومة الجديدة لاتخاذ قرارات بهذا الشأن . 


 




 

 


 

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