صحافي نرويجي يحاضر بمعهد الإعلام الأردني حول الصحافة وزخم المعلومات

الوكيل الاخباري - شدد رائد التحول الرقمي في مملكة النرويج الصحافي توري بيدرسن على أهمية رواية قصص الناس والمواضيع التي يتماثل معها القراء وتحرك مشاعرهم بحيث تحدِث تأثيرًا إيجابيا في المجتمع.



وقال المعهد في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، إن بيدرسن قال خلال تقديمه ورشة تدريبية في معهد الإعلامي الأردني الأربعاء، إن التحول الرقمي لا يقوض الصحافة بل يزيدها قوة ومناعة وانتشاراً، وأن الواقع والتحدي يجعل العمل الصحفي أكثر مشقة بتحديات أكبر ومواجهتها بالإبداع والتفنن والتجديد المستمر الملهم في رواية القصة، لنقل الأخبار إن كان ذلك عبر النص أو الصورة أو الفيديو أو "الانفوجراف" أو "البودكاست" أو عبر جميع الوسائط مجتمعة لنفس القصة.

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