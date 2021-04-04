صحة إربد: أكثر من 70 ألف شخص تلقوا مطعوم كورونا في المحافظة

الوكيل الإخباري- قال مدير مديرية صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب، إن مجموع من تلقوا جرعات لقاح كورونا على مستوى المحافظة تخطى حاجز الـ 70 ألف شخص.

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وأضاف اليوم الأحد، أن مراكز التطعيم المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة وعددها 17 مركزاً استقبلت اليوم أكثر من 2500 شخص تلقوا مطاعيم ضد فيروس كورونا المستجد.



وأكد الشياب أن التوسع في إعطاء اللقاح هي الضمانة الوحيدة والسبيل الأسرع في مواجهة الوباء واستعادة الحياة الطبيعية بكافة أشكالها بما فيها فتح القطاعات وإلغاء أنواع الحظر المختلفة حتى نصل إلى صيف آمن بتطعيم ما يزيد عن 70 بالمئة من مجموع المتواجدين على أرض المملكة.



وأشار أشخاص تلقوا المطعوم اليوم في مركز مدينة الحسن الرياضية إلى حسن تنظيم العملية وسهولة الإجراءات والرعاية والاهتمام بالمراجعين من كافة النواحي، مشيدين بالتشاركية القائمة بين وزارة الصحة والمركز الوطني لإدارة الأزمات وهيئة شباب كلنا الأردن وفرق المتطوعين في تسهيل عملية تلقيهم للمطعوم بيسر وسهولة.