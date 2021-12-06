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الإثنين، 06-12-2021 08:14 م

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

كورونا 2


الوكيل الاخباري - نفى مدير صحة محافظة اربد الدكتور رياض الشياب أن يكون هناك أي رابط بين وفاة مواطن تلقى المطعوم المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وأي مضاعفات ناتجة عن المطعوم.

وأكد الشياب أن التقرير الصادر عن مركز الطب الشرعي في إقليم الشمال، بيّن أن سبب الوفاة ناتج عن النزف الدموي الحاد في المعدة نتيجة القرحة النازفة ووجود تجمع دموي سائل في المعدة يبلغ حوالي لتر.

وأوضح الشياب أن المريض يعاني من إصابة بمرض السرطان وتاريخه المرضي يؤكد وجود أمراض قلبية لديه وأجرى عملية قلب مفتوح.

وبين الشياب أن الأجهزة الطبية والصحية عملت منذ لحظة الوفاة على متابعة الحالة للتأكد من أسبابها بمتابعة مباشرة من محافظ اربد رضوان العتوم، مشيراً إلى عدم تسجيل قضية تحقيقية بالواقعة لدى المدعي العام.

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