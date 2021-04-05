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الإثنين، 05-04-2021 01:26 م

لجان مراقبة لخزانات الأكسجين

صحة إربد لـ الوكيل : الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن

قر
توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب ، أن الوضع الوبائي في محافظة إربد "مطمئن" خلال الفترة الراهنة ، نتيجة لوعي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.

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وأشار الشياب ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك أسرّة خاصة بمرضى كورونا في المحافظة ونسبة الإشغال "مريحة" ، وقال " المحافظة مستعدة بشكل كافٍ بمتابعة حثيثة من قبل الكوادر العاملة في القطاع الخاص ".

 

ولفت ، أن هنالك لجانا مختصّة في كافة المستشفيات في المحافظة ، لمراقبة خزانات الأكسجين بشكل دوري.

 

ورجّح الشياب ، تحسن الوضع الوبائي خلال الأيام القليلة القادمة ، وقال " قد يصل عدد الإصابات بالفيروس في الشمال إلى 200 حالة يوميا ، ما يعكس مدى التزام المواطنين بأوامر الدفاع ممثّلة بارتداء الكمامات، والعمل بالتباعد الجسدي ".

 

" لدينا كوادر طبية وتمريضية وعاملين في القطاع الصحي ، يواصلون الليل بالنهار خدمة لمصابي كورونا ، ونتابع عن كثب أوضاعهم الصحية"، وفق الشياب .

 

وبيّن في معرض حديثه أن هنالك وفيات بالفيروس لفئة الشباب، حيث الأعراض الشديدة ، ما يؤدّي إلى وفاتهم ، بالرغم من عدم معاناتهم من أمراض مزمنة.

 

كما ونوّه الشياب، أن هنالك عددا من المرضى تصل أعمارهم إلى الثمانين عاما ، ويتواجدون على أجهزة التنفس الاصطناعي ، وحالتهم "حرجة" ، ولكنهم يتماثلون للشفاء .

 

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