صحة إربد لـ الوكيل : الوضع الوبائي في المحافظة مطمئن

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد، الدكتور رياض الشياب ، أن الوضع الوبائي في محافظة إربد "مطمئن" خلال الفترة الراهنة ، نتيجة لوعي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية.
وأشار الشياب ، الإثنين لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هنالك أسرّة خاصة بمرضى كورونا في المحافظة ونسبة الإشغال "مريحة" ، وقال " المحافظة مستعدة بشكل كافٍ بمتابعة حثيثة من قبل الكوادر العاملة في القطاع الخاص ".
ولفت ، أن هنالك لجانا مختصّة في كافة المستشفيات في المحافظة ، لمراقبة خزانات الأكسجين بشكل دوري.
ورجّح الشياب ، تحسن الوضع الوبائي خلال الأيام القليلة القادمة ، وقال " قد يصل عدد الإصابات بالفيروس في الشمال إلى 200 حالة يوميا ، ما يعكس مدى التزام المواطنين بأوامر الدفاع ممثّلة بارتداء الكمامات، والعمل بالتباعد الجسدي ".
" لدينا كوادر طبية وتمريضية وعاملين في القطاع الصحي ، يواصلون الليل بالنهار خدمة لمصابي كورونا ، ونتابع عن كثب أوضاعهم الصحية"، وفق الشياب .
وبيّن في معرض حديثه أن هنالك وفيات بالفيروس لفئة الشباب، حيث الأعراض الشديدة ، ما يؤدّي إلى وفاتهم ، بالرغم من عدم معاناتهم من أمراض مزمنة.
كما ونوّه الشياب، أن هنالك عددا من المرضى تصل أعمارهم إلى الثمانين عاما ، ويتواجدون على أجهزة التنفس الاصطناعي ، وحالتهم "حرجة" ، ولكنهم يتماثلون للشفاء .
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة