صحة اربد تنفي عدم توفر أسرة بمستشفى الاميرة بسمة

الوكيل الاخباري - نفى مدير مديرية صحة اربد الدكتور رياض الشياب عدم توفر أسرة في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي مؤكدا توفر 45 سريرا فارغا في المستشفى.

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واوضح الشياب خلال جولة على المستشفى بحضور مديره الدكتور ابراهيم الشهابات ان الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمريض يحمل كيسا مغذيا امام مبنى المستشفى بحجة عدم توفر اسرة لا اساس لها من الصحة ولا تمت للواقع بصلة.



وبين الشياب لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" التي حضرت الجولة بأقسام المستشفى المختلفة ان نسبة الاشغال في اسرة المستشفى تبلغ 69 بالمئة وانه يستطيع استيعاب اكثر من 40 حالة دخول اذا اقتضت الحاجة.



ودعا متداولي المعلومات والاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة والتدقيق في المحتوى الاعلامي لمثل هذه المواد غير المستندة الى مصادر مسؤولة او اصحاب العلاقة مؤكدا ان المعلومة الدقيقة متوفرة بكل شفافية ومسؤولية ويستطيع اي معني الحصول عليها من مصادرها.



واكد الشياب ان المنظومة الصحية في مستشفى الاميرة بسمة التعليمي والمستشفيات الاخرى في المحافظة بما فيها المستشفى الميداني المخصص لمرضى كورونا تعمل بكفاءة عالية ولا تشكو من اي نواقص او احتياجات تؤثر على مستوى تقديم الخدمة الصحية لكافة المراجعين.

بترا