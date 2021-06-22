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هيئة الاتصالات لـ الوكيل : حجب التطبيقات سيتم بآلية معينة الخميس

الثلاثاء، 22-06-2021 01:47 م

صحة الرمثا لـ الوكيل: فوضى عارمة بسبب فايزر تدخلت على إثرها 'الدرك'

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الوكيل الإخباري - قالت مدير صحة لواء الرمثا الدكتورة إخلاص سعد إن قوات الدرك، تدخلت أمس الإثنين في تنظيم دور المواطنين الذي توافدوا على أخذ مطعوم فايزر.

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وأضافت سعد لـ الوكيل الإخباري أن ما يقارب الـ 200 شخص تجمعوا في قاعة نادي اتحاد الرمثا المخصصة لأخذ لقاح كورونا، أغلبهم من الذين تخلفوا عن موعد المطعوم، وذلك الإقبال كان بسبب تخصيص يوم أمس لمطعوم فايزر.

 

وأكدت أن قوات الدرك قامت بالتدخل وإخراج المواطنين خارج القاعة، وإعادة تنظيم الدور من جديد، وتم إعطاء جميع المراجعين المطعوم لغاية الساعة الثالثة.

 

 

 

 




 

 


 

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