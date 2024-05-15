صحة الزرقاء: استمرار أعمال الصيانة والتوسعة للمراكز الصحية

الوكيل الاخباري - أكد مدير مديرية صحة محافظة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح، أن أعمال الصيانة والتوسعة في مديرية صحة محافظة الزرقاء مستمرة، وخصوصًا مشروع صيانة مركز صحي الأزرق الشامل الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

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وبين أن أعمال الصيانة ستشمل جميع مرافق المركز الصحي، بما يضمن تحديثا وتطويرا كاملا لضمان تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمواطنين بحيث ترقى لمراكز وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 85 ألف دينار من مخصصات مجلس المحافظة اللامركزية، إذ أنها من المشاريع التي أدرجت نهاية العام الماضي 2023 ويتم الانتهاء من تنفيذها قبل نهاية العام الحالي 2024.



وأوضح أنه لم يتم أي إغلاق للمركز أو انقطاع للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بسبب وضع خطة عمل مسبقًا لاستمرار الخدمات الصحية، ولتقديم جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية على مدار 24 ساعة.



وأفاد بأنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتوسعة لثلاثة مراكز صحية أخرى في القصبة والرصيفة والهاشمية، حيث أن العمل جار من أجل تسليم المشاريع وفق الإجراءات القانونية المتبعة، لافتًا إلى أن جميع الأعمال تمت دون إعاقة لسير العمل وتقديم الخدمات الصحية حسب الأصول.

