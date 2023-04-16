صحة الزرقاء تغلق محطتي تحلية مياه

الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر مديرية صحة محافظة الزرقاء، خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي، محطتي تحلية مياه، وأنذرت 58 محطة أخرى، و4 آبار مياه خاصة.

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وقال مدير صحة الزرقاء الدكتور خالد عبد الفتاح إن إغلاق المحطتين والإنذارات جاءت بسبب مخالفة الاشتراطات والمعايير الصحية، مشيراً إلى أن كوادر قسم صحة البيئة والغذاء بالمديرية كثفت الأسبوع الماضي الرقابة على محال بيع العصائر والحلويات، وجمعت 40 عينة من المياه المستخدمة في إعدادها وكانت مطابقة للمعايير الصحية.



وأضاف أن كوادر القسم كشفت على عشرة مصانع، فخالفت مصنعا وأنذرت 5 أخرى لمخالفتها معايير وإجراءات الصحة المهنية، كما أنذرت 4 صالونات تجميل ومحال بيع مواد تجميل، لعدم التزامها بالمعايير الصحية اللازمة.



وأكد أن مديرية الصحة كثفت منذ بداية شهر رمضان المبارك جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات الصحية.