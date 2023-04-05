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الأربعاء، 05-04-2023 01:26 م

صحة الزرقاء تغلق 4 محال حلويات وعصائر لمخالفتها الاشتراطات الصحية

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الوكيل الإخباري - أغلقت كوادر قسم صحة البيئة والغذاء في مديرية صحة محافظة الزرقاء خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية أربعة محال حلويات وعصائر ومخالفة 8 وإنذار 65 أخرى منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس.

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وقال مدير المديرية الدكتور خالد عبد الفتاح إن سبب هذه الإغلاقات والمخالفات والإنذارات يعود إلى استخدام تلك المنشآت الغذائية لمياه غير مطابقة للقاعدة الفنية المعتمدة لمياه الشرب وفق قانون الصحة العامة، بالإضافة إلى إغلاق مصنع للملح بسبب عدم استخدامه مادة اليود حسب المواصفات والمقاييس.

 

وأضاف أن كوادر المديرية نفذوا منذ بداية شهر رمضان 258 زيارة تفتيشية ورقابية على المنشآت في مناطق المحافظة كافة، والتي منها محطات تحلية المياه ومصانع المياه والثلج، وإغلاق خمس محطات تحلية مياه ومخالفة سبع محطات وإنذار 42 محطة أخرى، ومخالفة وإغلاق بئر مياه واحد، وثلاثة صهاريج مخصصة لنقل مياه الشرب، وحجز ثلاثة صهاريج أخرى لعدم التقيد بالاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة.

 

كما أغلقت الكوادر مصنعا وخالفت اثنين آخرين، وإنذار 8 مصانع أخرى لعدم التقيد بإجراءات الصحة والسلامة المهنية وفقاً لقانون الصحة العامة، وإنذار 12 عيادة طبية لمخالفتها شروط فرز وإدارة النفايات الطبية.

 

وأِشار إلى زيارات رقابية وتفتيشية مكثفة على المزروعات الورقية المحاذية لجانبي سيل الزرقاء للتأكد من سلامة المياه المستخدمة في ري تلك المزروعات، ولا سيما في لواءي الرصيفة والهاشمية، وتبين عدم وجود أية مخالفات.

 




 

 


 

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