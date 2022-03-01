"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية صحة الزرقاء الدكتور خالد البحتي عن تسجيل 27 حالة مصاب بالتهاب فيروس الكبد B و8 مصابين بالتهاب فيروس الكبد C وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

اضافة اعلان



وبين الدكتور البحتي، أنه تم تحويل المصابين إلى أطباء اختصاص الجهاز الهضمي في المستشفيات الحكومية إضافة إلى تطعيم المخالطين لهم والذين بلغ عددهم 53 مخالطا، حيث يتم إعطاؤهم المطاعيم بواقع ثلاث جرعات بفارق شهر بين كل جرعة وأخرى.



وأضاف الدكتور البحتي أن المديرية عقدت 34 جلسة تثقيفية وتوعوية حول مرض التهاب فيروس الكبد B و C وكيفية التعامل مع المرض وشرح طرق العدوى والتي من أهمها عن طريق الدم.



وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والمراكز التي تتعامل بالحجامة من أجل ضبط العدوى وضمان عدم انتقال الفيروس، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الوقائية وتعقيم الأدوات المستخدمة في تلك المراكز والصالونات.



وأشار الدكتور البحتي إلى أن بنك الدم في محافظة الزرقاء يقوم بفحص وحدات الدم التي يقوم المواطنون بالتبرع بها ضد التهابات فيروس الكبد B و C ومرض نقص المناعة “الإيدز” وكافة الأمراض المنقولة جنسيا مثل الزهري والسيلان، حيث يقوم البنك بإبلاغ المديرية عن الحالات المصابة لتقوم المديرية بمتابعتها بالمستشفيات إذا كانت بحاجة إلى علاج.



ودعا المنشآت الطبية، وخاصة عيادات الأسنان ومراكز الحجامة وكذلك صالونات الحلاقة لاتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية الرامية لضبط العدوى مشيرا إلى أن قسم رقابة الأمراض في المديرية يقوم بتطعيم مرض غسيل الكلى بثلاث جرعات مضاعفة ضد فيروس التهاب الكبد B لكل مريض إضافة الى تطعيم المواطنين الأكثر اختطاراً من حيث التعرض والإصابة والكوادر الصحية المعينين حديثا.



وأشار الدكتور البحتي إلى أن القسم قام بتطعيم 211 جرعة وقاية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقاية بالمنازل من حيث السلوكيات الصحية والحفاظ على فرشاة أسنان وأدوات الحلاقة لكل شخص على حدة، وعدم استخدام أداوت الحلاقة أو فرشاة الأسنان من قبل عدة أشخاص.



