الثلاثاء 01-03-2022
الوكيل الاخباري

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

أوكرانيا تطلب من الصين التدخل لوقف الحرب

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

الأمانة تضيء معالم بمناسبة يوم مدينة عمّان - صور

فتح المتاحف مجاناً الأربعاء احتفاء بيوم مدينة عمان

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

الثلاثاء، 01-03-2022 09:57 م

"صحة الزرقاء": 35 مصاباً بفيروس التهاب الكبد الوبائي وتطعيم 53 مخالطاً

فيروس-الكبد-1536x864


الوكيل الاخباري - أعلن رئيس قسم رقابة الأمراض في مديرية صحة الزرقاء الدكتور خالد البحتي عن تسجيل 27 حالة مصاب بالتهاب فيروس الكبد B و8 مصابين بالتهاب فيروس الكبد C وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى الآن.

اضافة اعلان

وبين الدكتور البحتي، أنه تم تحويل المصابين إلى أطباء اختصاص الجهاز الهضمي في المستشفيات الحكومية إضافة إلى تطعيم المخالطين لهم والذين بلغ عددهم 53 مخالطا، حيث يتم إعطاؤهم المطاعيم بواقع ثلاث جرعات بفارق شهر بين كل جرعة وأخرى.


وأضاف الدكتور البحتي أن المديرية عقدت 34 جلسة تثقيفية وتوعوية حول مرض التهاب فيروس الكبد B و C وكيفية التعامل مع المرض وشرح طرق العدوى والتي من أهمها عن طريق الدم.


وأوضح أنه تم تشديد الرقابة على صالونات الحلاقة والمراكز التي تتعامل بالحجامة من أجل ضبط العدوى وضمان عدم انتقال الفيروس، وذلك من خلال تشديد الإجراءات الوقائية وتعقيم الأدوات المستخدمة في تلك المراكز والصالونات.


وأشار الدكتور البحتي إلى أن بنك الدم في محافظة الزرقاء يقوم بفحص وحدات الدم التي يقوم المواطنون بالتبرع بها ضد التهابات فيروس الكبد B و C ومرض نقص المناعة “الإيدز” وكافة الأمراض المنقولة جنسيا مثل الزهري والسيلان، حيث يقوم البنك بإبلاغ المديرية عن الحالات المصابة لتقوم المديرية بمتابعتها بالمستشفيات إذا كانت بحاجة إلى علاج.


ودعا المنشآت الطبية، وخاصة عيادات الأسنان ومراكز الحجامة وكذلك صالونات الحلاقة لاتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية الرامية لضبط العدوى مشيرا إلى أن قسم رقابة الأمراض في المديرية يقوم بتطعيم مرض غسيل الكلى بثلاث جرعات مضاعفة ضد فيروس التهاب الكبد B لكل مريض إضافة الى تطعيم المواطنين الأكثر اختطاراً من حيث التعرض والإصابة والكوادر الصحية المعينين حديثا.


وأشار الدكتور البحتي إلى أن القسم قام بتطعيم 211 جرعة وقاية منذ بداية العام الحالي وحتى الآن داعيا المواطنين إلى اتخاذ الإجراءات الوقاية بالمنازل من حيث السلوكيات الصحية والحفاظ على فرشاة أسنان وأدوات الحلاقة لكل شخص على حدة، وعدم استخدام أداوت الحلاقة أو فرشاة الأسنان من قبل عدة أشخاص.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

افتتاح مركز إدارة ونمذجة الأزمات والكوارث بآل البيت

320221181918298546778

الطلبة الكويتيون في آل البيت يحتفلون بعيد بلادهم الوطني

d

ندوة عن العملات المشفرة وأثرها على الأمن الوطني بكلية الدفاع

download

الخارجية: تسهيل خروج 506 أردنيين من أوكرانيا عبر دول الجوار

32_5_1

نقيب تجار المواد الغذائية: لا علاقة للحرب الروسية الأوكرانية بارتفاع أسعار الزيوت النباتية

w

احتفالية بالبلقاء التطبيقية بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

أخبار متعلقة
56807377_303

الصحة تعلن قائمة مراكز التطعيم ضد كورونا - أسماء

5f53b9a7800a7

المستشفيات الخاصة: كلفة علاج 200 ألف منتفع من الدرجتين الأولى والخاصة بلغت 13 مليون في 2021

image_750x_60a59af26c43a

خلال التعايش مع كورونا.. هل سيكون تلقي الجرعة المعززة الزامياً ؟

13

اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

عقر-الكلاب

تسجيل 601 حالة عقر بالزرقاء خلال العام الماضي

1629913358134

بالأسماء.. قائمة بمراكز مطاعيم كورونا في محافظات المملكة