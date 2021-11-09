صحة الطفيلة تخصص 9 فرق ميدانية لتطعيم كورونا

الوكيل الاخباري - خصصت مديرية صحة محافظة الطفيلة تسع فرق ميدانية لإعطاء المواطنين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في مناطق سكناهم.



وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور خالد الخوالدة، أن الفرق الميدانية التي تضم أطباء وممرضين، باشرت بحملة في مناطق العيص، والعين البيضاء، وعيمة، وارحاب، وعرفة، وصنفحة، والقادسية، وبصيرا، وغرندل.



وأضاف في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تخصيص هذه الفرق هو التخفيف على المواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم في عمليات تلقي اللقاحات، حفاظا على سلامتهم والحد من انتشار فيروس كورونا بين أسرهم، فضلا عن المساهمة في رفع نسبة التطعيم بالمحافظة.

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