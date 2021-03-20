صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

الوكيل الاخباري -

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دعا مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة المواطنين في قصبة الطفيلة والحسا وبصيرا إلى اتخاذ الاشتراطات الصحية كافة والالتزام بالتعليمات الرسمية المتعلقة بمنع انتشار وباء كورونا.وطالب الخوالدة في تصريح صحافي اليوم السبت، بالحد من الاختلاط في مناسبات الافراح والعزاء، والتخفيف ما أمكن من الزيارات المنزلية، والابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات في الأسواق والمحلات التجارية حفاظا على السلامة العامة.وقال إن فرق التقصي الوبائي في مختلف مناطق الطفيلة تعمل بكامل طاقتها لسحب العينات وإرسالها للمختبر الذي استحدث أخيرا، مشيرا إلى أن الفرق اكتشفت من خلالها مسوحاتها وفحوصاتها العشوائية وجود إشارات قوية في العديد من مناطق المحافظة عن حالات نشطة وسريعة لفيروس کورونا.