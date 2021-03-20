السبت 20-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

الصحة البريطانية: نصف البالغين تلقوا جرعة أولى من لقاح كورونا

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

شخص يحدث جلبة في شارع الجامعة الأردنية

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

الأزرق: توفر خدمة الترخيص المتنقل في اليومين المقبلين

نقابة الأطباء تلغي العقود الفردية بين الأطباء وشركات التأمين

مصادر لـ الوكيل : لم يصل مكتب وزير الصحة اي استقالة حتى الآن

السبت، 20-03-2021 03:38 م

صحة الطفيلة: حالات نشطة لانتشار فيروس كورونا

3202118112626322047331


الوكيل الاخباري - دعا مدير الشؤون الصحية في الطفيلة الدكتور خالد الخوالدة المواطنين في قصبة الطفيلة والحسا وبصيرا إلى اتخاذ الاشتراطات الصحية كافة والالتزام بالتعليمات الرسمية المتعلقة بمنع انتشار وباء كورونا.
اضافة اعلان

وطالب الخوالدة في تصريح صحافي اليوم السبت، بالحد من الاختلاط في مناسبات الافراح والعزاء، والتخفيف ما أمكن من الزيارات المنزلية، والابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات في الأسواق والمحلات التجارية حفاظا على السلامة العامة.

وقال إن فرق التقصي الوبائي في مختلف مناطق الطفيلة تعمل بكامل طاقتها لسحب العينات وإرسالها للمختبر الذي استحدث أخيرا، مشيرا إلى أن الفرق اكتشفت من خلالها مسوحاتها وفحوصاتها العشوائية وجود إشارات قوية في العديد من مناطق المحافظة عن حالات نشطة وسريعة لفيروس کورونا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320213201055798252548

لجنة الاوبئة تعلق على مطالب تحويل مدارس اردنية الى مستشفيات

407418_1_1616244584

التعليم العالي يقر نظام أسس تعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية

imgid424078

الاردن في المركز 93 عالميا بمستوى السعادة

رئا

أسماءهامة لمنصب وزير الصحة قيد الدراسة

السفير التونسي

السفير التونسي: علاقاتنا مع الأردن انموذج يحتذى به

Image2_3202120103220199224310

مستشفى اربد الميداني لـ الوكيل : بدأنا باستقبال مرضى كورونا من اقليم الوسط

أخبار متعلقة
روا

تأجيل أقساط قروض الأسر المنتجة

طك

حجو : الانتشار الوبائي في المملكة بسبب التجمعات

320219142555428595110

الأمن يواصل آداء واجباته خلال الحظر الشامل - صور

12201917121612892191174

عجلون: 120 ألف دينار منحة لإنشاء محطة شحن كهرباء للسيارات

120212118217209810104

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

2202121161553566432038

تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية