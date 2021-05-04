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الثلاثاء، 04-05-2021 12:05 ص

صحة العقبة:الحالة المشتبه بها بالعقبة لسائق خالط بحارا هنديا

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الوكيل الاخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة العقبة الدكتور صائب ابو عبود الحياصات، إن الحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المتحور في العقبة هي لسائق خالط بحارا هنديا كان في زيارة إلى مدينة العقبة قبل ايام.
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وفي التفاصيل أكد الحياصات في تصريح صحفي لوكالة الانباء الأردنية (بترا) أن البحار الهندي قدم إلى العقبة قبل 4 ايام وبعد الفحص تبين أنه يحمل الفيروس، لافتا الى انه بسبب عدم توفر الامكانيات في مدينة العقبة لكشف المتحور الهندي تم ارسال العينة إلى مختبرات عمان وبعد 3 ايام ظهرت النتيجة ايجابية ومن السلالة الهندية.

وأضاف أبو عبود أن الشخص الوحيد الذي خالط البحار الهندي الذي سافر بعد تطبيق البروتوكول الصحي الخاص بكورونا عليه هو السائق مشيرا الى انه قد نفذت عمليات التقصي لحصر المخالطين له ووضعه وعائلته تحت الحجر الصحي وتم اخذ عينات منه ومن العائلة وتبين ان السائق مصاب فيما لم تظهر النتائج إصابة اي احد من عائلته وتم حجر أسرة السائق لمدة 10 ومتابعتهم من قبل فريق التقصي الوبائي المشترك في مدينة العقبة للتأكد من سلامتهم .

 




 

 


 

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