صحة العقبة لـ الوكيل: زيارة ولي العهد تقربنا من إعلان المحافظة منطقة خضراء.. فيديو

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال مدير صحة العقبة الدكتور صائب حياصات إن زيارة ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله لمدينة العقبة وتحديدا مركز التطعيم الرئيسي في مديرية الشؤون الصحية للمحافظة رفع من معنويات الكوادر العاملة فيه.

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وأضاف حياصات لـ الوكيل أن ولي العهد اطلع خلال زيارته على سير العمل والإجراءات في المركز، وأبدا إعجابه بالتنظيم وأثنى على جهود مديرية صحة العقبة كونها تحتل المركز الأول بين المحافظات بنسبة الإنجاز بالمطاعيم.

وختم أن المحافظة في اللمسات الأخيرة لإعلانها منطقة خضراء آمنة من فيروس كورونا، مؤكدا ان زيارة ولي العهد تقربنا من ذلك، من خلال إيعازه وتوصياته وتوجيهاته لتحسين الخدمات وتسهيلها أمام المواطنين، ورفعه لمعنويات الكوادر .