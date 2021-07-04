صحة العقبة لـ الوكيل : نحو 36 ألف مواطن في المحافظة تلقوا الجرعتين

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد مدير صحة محافظة العقبة ، الدكتور عدنان عباس ، أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، بلغ حتى مساء أمس السبت (67,921) شخصا ، أما عدد متلقي الجرعتين فقد بلغ نحو (35,692) شخصا حتى مساء أمس السبت.

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ولفت عباس ، أن عدد الذين يقبلون على أخذ اللقاح يوميا يصل إلى نحو 500 مواطن ، منوّها أن "صحة العقبة" تتابع الإجراءات الصحية الوقائية ، في ظلّ إعلان المحافظة ضمن "المثلث الذهبي" .

وأشار إلى أن هنالك إقبالا واضحا من قبل السياح على المحافظة ، خاصة أن العقبة ، منطقة هامة للسياحة الداخلية والخارجية في المملكة .

وعن عدد الإصابات بفيروس كورونا ، حتى أمس السبت ، فقد بيّن عباس أنها بلغت (21,953) إصابة منذ بدء الجائحة ، مشيدا بمستوى التزام المواطنين بأوامر الدفاع.