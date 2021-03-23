صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- أكد مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، ضرورة أخد المواطنين للقاحات فيروس كورونا المتوفرة وصولاً إلى الحد من انتشار الفيروس، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الإصابات.

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وقال الطراونة، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس يشكل خطراً كبيراً، لافتاً إلى أنه يجب على المواطنين التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعدم تجاهلها.



من جهته، قال رئيس مركز صحي المزار الجنوبي الدكتور حسام الختاتنة، إن عدد المواطنين الذين يتلقون المطعوم بشكل يومي في المركز تصل إلى نحو 130 مواطناً. ودعا الختاتنة المواطنين إلى الإسراع بأخذ المطعوم، خاصة وأنه لا يوجد أي أعراض جانبية خطيرة للمطاعيم لغاية الآن، مشيراً إلى أن ما يرد للمركز من ملاحظات حول المطاعيم كانت فقط لأعراض جانبية خفيفة كارتفاع الحرارة والتقيؤ الخفيف وذلك في بعض الحالات وليس جميعها. وأكد ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الحجر الخاصة بالمصابين، خصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس.



