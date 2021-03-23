الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

تحذير هام وعاجل من مديرية الامن العام

الثلاثاء، 23-03-2021 04:56 م

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

8d0babb2-3387-4661-8cd2-2b5bdf7f8740


الوكيل الإخباري- أكد مدير صحة الكرك الدكتور أيمن الطراونة، ضرورة أخد المواطنين للقاحات فيروس كورونا المتوفرة وصولاً إلى الحد من انتشار الفيروس، خصوصاً مع ارتفاع أعداد الإصابات.

اضافة اعلان

وقال الطراونة، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس يشكل خطراً كبيراً، لافتاً إلى أنه يجب على المواطنين التعاون مع الجهات الحكومية من خلال الالتزام بالتعليمات الصادرة عنها وعدم تجاهلها.


من جهته، قال رئيس مركز صحي المزار الجنوبي الدكتور حسام الختاتنة، إن عدد المواطنين الذين يتلقون المطعوم بشكل يومي في المركز تصل إلى نحو 130 مواطناً. ودعا الختاتنة المواطنين إلى الإسراع بأخذ المطعوم، خاصة وأنه لا يوجد أي أعراض جانبية خطيرة للمطاعيم لغاية الآن، مشيراً إلى أن ما يرد للمركز من ملاحظات حول المطاعيم كانت فقط لأعراض جانبية خفيفة كارتفاع الحرارة والتقيؤ الخفيف وذلك في بعض الحالات وليس جميعها. وأكد ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الحجر الخاصة بالمصابين، خصوصاً مع تزايد أعداد الإصابات بالفيروس.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120212723913278417305

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

3202120164047272008953

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1202110192912208450326

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

220212416525167256427

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

320212212951600284748

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

320212212951600284748

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

أخبار متعلقة
2ba01977-90e0-4d1f-b420-f52a41146214

الصحة : مواعيد اليوم لتلقي لقاح كورونا لأكثر من 6 الاف شخص

804-1-1

الكرك: المستشفى الميداني المتنقل يستعد لاستقبال حالات كورونا

02fec6bd-0753-41df-b432-510dc4f48115

الصحة : اعطاء مواعيد لـ 22500 شخص لتلقي مطعوم كورونا

220212417571563551489

الصحة: المستشفيات الميدانية عملها مؤقت

59edb1f9-aed9-425c-87cc-48e2de052bfe

الصحة : مجمل حالات كورونا النشطة في المملكة ارتفع الى 41175 حالة

640ceca9-307a-45e1-b947-c4e25d1d3d10

وزارة الصحة : ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة لكورونا مؤشر خطير