صحة المفرق: تجهيز 5 مراكز فرعية لإعطاء لقاح كورونا

الوكيل الاخباري - أكد مدير الشؤون الصحية في محافظة المفرق هاني عليمات، تجهيز 5 مراكز فرعية في المحافظة لتطعيم الراغبين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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واضاف عليمات لـ "بترا" اليوم الخميس، انه من المتوقع ان تتم عمليات إعطاء اللقاح للمسجلين على المنصة في المراكز الفرعية التي تم اعتمادها والتي تشمل مراكز رحاب الشامل والمفرق الشامل ومستشفى البادية الشمالية والزعتري الشامل ومخيم الزعتري، بداية الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أنه يجري حاليا تطعيم المواطنين المسجلين عبر المنصة في المراكز الرئيسية الثلاثة وهي: مستشفى الملك طلال العسكري ومركز الأمراض الصدرية ومستشفى الرويشد.



وبين أنه تم يوم أمس تطعيم 58 مواطنا وستستمر عملية التطعيم خلال الأيام المقبلة سواء للأردنيين أو اللاجئين السوريين من خلال المراكز الرئيسية والفرعية التي تم اعتمادها لهذه الغاية.



الى ذلك، واستمرارا للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، جرى اليوم في مركز الامراض الصدرية في محافظة المفرق تلقيح 43 لاجئا سوريا ممن سجلوا على المنصة.



وبين عليمات أن الحملة بدأت منذ يوم أمس حيث تم اعطاء المطعوم لحوالي 29 مواطنا، لافتا إلى أنه وفي اعقاب الترتيبات مع إدارة مخيم اللاجئين السوريين جرى اليوم تطعيم أول لاجئ سوري في المملكة من ضمن 43 لاجئا سوريا مسجلين على المنصة.



وأكد ان اي شخص مسجل على المنصة وتنطبق عليه شروط وزارة الصحة وإدارة الأزمات سيتم تقديم المطعوم له، مؤكدا ان المطعوم يعطى مجانا للأردنيين أو غيرهم، وهناك دفعات اخرى من اللاجئين السوريين سيتم تطعيمهم خلال أيام الحملة المقبلة.



الى ذلك، قال ضابط الصحة العامة في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اياد شتات، إن اللقاح المضاد لفيروس كورونا يعطى مجانا للمواطنين واللاجئين على حد سواء حيث تم شمول اللاجئين السوريين بالمطعوم حسب الاولويات التي حددتها وزارة الصحة لهذا الغرض.

واكد الدكتور محمد ابو خضير من الشبكة الشرق اوسطية للصحة المجتمعية، أن عملية التطعيم للاجئين السوريين تمت بشكل سلس، مبينا انه تم التنسيق مع وزارة الصحة وإدارة مخيم الزعتري والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لإحضار اللاجئين على دفعات حيث تم اعطاء المطاعيم المتوفرة لهم من النوعين.



--(بترا)

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