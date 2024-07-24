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الأربعاء، 24-07-2024 03:10 م

صحة المفرق: 93 طفلا استفادوا من حملة "خلع الورك"

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الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية صحة محافظة المفرق استفادة 93 طفلاً من حملة "الكشف عن خلع الورك الولادي" التي أقامتها منظمة "سلسلة الأمل" الفرنسية في مركز صحي المفرق.

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وقال مدير المديرية الدكتور فيصل مكاحلة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن الحملة أظهرت معاناة 5 أطفال من "خلع الورك الولادي"، حيث تم تركيب أجهزة طبية مجانية لهم، ومتابعة حالتهم وصولاً لتعافيهم نهائياً.

 

وأشاد بدور وزارة الصحة من خلال التشبيك مع المنظمات المتخصصة في الجانب الطبي وإطلاق حملات طبية وعلاجية للمواطنين من جميع الأعمار، معرباً عن أمله في قيام المنظمة الفرنسية بإطلاق حملات مماثلة في منطقة البادية الشمالية.


 




 

 


 

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