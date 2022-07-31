صحة جرش: لجنة تحقيق بحادثة الطعن في مستشفى جرش الحكومي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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قال مدير مديرية صحة محافظة جرش الدكتور محمد الطحان، إنه تم تشكيل لجنة تحقيق بحادث الطعن، الذي وقع اليوم الاحد، داخل مستشفى جرش الحكومي، واسفر عن اصابة 6 اشخاص.وبين الطحان لـ " الوكيل الإخباري" أن المصابين من بينهم كوادر طبية يتلقون الآن العلاج اللازم، موضحا أن حالتهم الصحية جيدة.وأضاف أن الجهات الأمنية القت القبض على الفاعل ليتم اتخاذ الإجراء بحقه.من جهته قال محافظ جرش بالإنابة المتصرف حمد الكرازنة في تصريحات تلفزيونية، أن المعتدي مختل عقلياً ويعاني من اضطراب نفسي.وأصيب 6 أشخاص اليوم الأحد بجروح مختلفة في مستشفى جرش الحكومي بعد أن أقدم مراجع على طعنهم بأداة حادة.