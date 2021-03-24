صحة جرش : 4300 شخص تلقوا اللقاح ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قال مدير صحة جرش محمد الطحان. إن 4300 شخص في محافظة جرش تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، منذ بداية حملة التطعيم الوطنية ضد الفيروس في الأردن في 13 كانون الثاني/ يناير 2021.

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وقال الطحان،الأربعاء، إن نسبة فحوصات فيروس كورونا الإيجابية داخل المحافظة بلغت 21٪، داعيا المواطنين إلى ضرورة التباعد الجسدي والالتزام بشروط السلامة العامة والدخول للتسجيل في منصة تلقي اللقاح.



وبين أنه "لم تصل المديرية ملاحظات حول تسجيل آثار جانبية للأشخاص الذين تلقوا اللقاح الخاص بفيروس كورونا في المحافظة".



ويوجد في محافظة جرش 3 مراكز لإعطاء اللقاح الخاص بفيروس كورونا وهي مستشفى جرش الحكومي ومركز صحي جرش الشامل ومركز الرازي الشامل.



