صحة عجلون تفتتح عيادة متخصصة لعلاج الإدمان على التبغ

الوكيل الاخباري -

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افتتحت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة عجلون في المركز الشامل عيادة متخصصة لعلاج الإدمان على التبغ.وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون الدكتور تيسير عناب لوكالة الأنباء الاردنية "بترا" أن افتتاح العيادة يأتي كمركز معتمد لعلاج الراغبين بالإقلاع عن التدخين مبينا أن العيادة مجهزه بكافة المستلزمات لخدمة المراجعين.واضاف ان العيادة توفر خدمات متكاملة تشمل خطط إقلاع فردية تتضمن العلاج السلوكي من خلال المشورة والإرشاد والعلاج الدوائي يقدمها أطباء مختصون في علاج الإدمان على التبغ.وبين أن هذه الخدمات مُتاحة لأي شخص يرغب بالحصول على المساعدة في الإقلاع عن التدخين مشيرا أن هذه الخدمات مجانيه للمؤمنين وغير المؤمنين صحيا.