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السبت، 02-04-2022 04:27 م

صحة عجلون: جولات رقابية مكثفة على الأسواق خلال رمضان

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الوكيل الإخباري - أنهت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة عجلون، استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

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وقال مدير الشؤون الصحية في المحافظة الدكتور تيسير عناب، إن المديرية أعدت خطة رقابية مكثفة لتنفيذها خلال الشهر الفضيل عبر جولات ميدانية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.


وأشار إلى أن الجولات ستكون من خلال نظام الورديات الصباحية والمسائية، للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتموينية والعصائر والتأكيد على عدم تعرضها لأشعة الشمس، بالإضافة إلى أخذ عينات مستمرة من محال بيع المياه الصحية.

 

وبين عناب استعداد المديرية للتعامل مع جميع الملاحظات والشكاوى والعمل على حلها ومعالجتها حفاظا على سلامة الجميع.


 




 

 


 

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