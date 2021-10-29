صحة عجلون: فرق ميدانية للتطعيم ضد فيروس كورونا

الوكيل الإخباري- قال مدير الشؤون الصحية في محافظة عجلون، الدكتور تيسير عناب، أنه تم تخصيص 15 فرقة ميدانية من أجل تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

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وقال الدكتور عناب، إنه سيتم من خلال الفرق، الوصول الى المواطنين الذين لم يتلقوا المطعوم اعتبارا من يوم غد السبت ولمدة اسبوع، مشيراً الى أن الحملة تأتي للتخفيف على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم حفاظاً على سلامتهم والحد من انتشار الفيروس.



ودعا الراغبين بتلقي المطعوم إلى الاتصال على الرقم 0779477636 .