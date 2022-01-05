صحة مأدبا :9 مراكز ثابتة لفحص كورونا

الوكيل الإخباري - قال مسؤول ملف كورونا في مديرية صحة مأدبا الدكتور يونس التلاوي، إن الوضع الوبائي في المحافظة مسيطر عليه و بالخط الأخضر ونسبة الإقبال على التطعيم جيدة.

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وأضاف التلاوي في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أنه يتوفر 9 مراكز ثابتة للفحص عن كورونا وهي، مركز ذيبان ومستشفى الأميرة سلمى، ومركز لب، والمركز الشامل الشرقي، ومركز شمال مأدبا الشامل، ومركز التيم، ومديرية الصحة، و مستشفى النديم الحكومي، ومخيم مأدبا.



وقال إن عدد الفحوصات من بداية الجائحة بلغ 685255 عينة حتى الآن، فيما يبلغ عدد الإصابات الإجمالي بكورونا 59276، والوفيات 96.



وأشارت التلاوي إلى وجود فريق متحرك للحالات الطارئة في المحافظة عند الحاجة.

