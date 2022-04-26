الثلاثاء 26-04-2022
الوكيل الاخباري
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صحفيو الشمال وتنفيذي إربد عاصمة الثقافة العربية يبحثان التعاون الإعلامي

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الثلاثاء، 26-04-2022 01:51 ص

صحفيو الشمال وتنفيذي إربد عاصمة الثقافة العربية يبحثان التعاون الإعلامي

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس لجنة نقابة الصحفيين في إقليم الشمال، الزميل عدنان نصار وأعضاء اللجنة، مع رئيس المكتب التنفيذي لإربد عاصمة الثقافة العربية المهندس منذر البطاينة، آليات التعاون لإظهار اربد بما يليق بمكانة المحافظة تاريخيا، ودورها الثقافي والريادي كعاصمة للثقافة العربية 2022.

وأكد الزميل نصار أهمية المشاركة والتشبيك بين الاعلام والثقافة بما يتفق مع الدور الريادي للمؤسستين الاعلامية والثقافية.

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