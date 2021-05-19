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الأربعاء، 19-05-2021 12:44 م

استشهاد كافة أفراد عائلتها

صحفي من غزة لـ الوكيل : 12 عائلة غزاوية تم مسحها من السجل المدني

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توضيحية


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف الصحفي الفلسطيني من قطاع غزة ،  أسامة الكحلوت أن عدد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ، التي تم "مسحها" من السجل المدني (12) عائلة ، نتيجة لغارات الاحتلال التي قصفت القطاع، حيث استشهاد كافة أفراد عائلتها.

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وبين الكحلوت ، الأربعاء ، خلال اتصال هاتفي أجراه موقع " الوكيل الإخباري" ، أن هنالك الكثير من المشاهد القاسية في القطاع ، والذي يصعب حصرها ، مشيدا بالمقاومة التي تنتصر للحق المشروع.

 

وفي ردّ على سؤال أكثر المشاهد التي أثارت انتباهه ، قال " أرض غزة مثيرة للاهتمام ، والحديث عنها يتطلب كثيرا من الوقت ، وأكثر ما يجدر أن يُذكر ، استشهاد أحد الأشخاص وبعد انتشاله وُجد أنه يُظهر علامة النصر، وهنالك العديد من الصور والمشاهد تبقى في الذاكرة  ".

 

ووجّه رسالة شكر للأردنيين الذين وقفوا وتضامنوا مع الشعب الفلسطيني ، معبّرا عن فخره باللّحمة الأردنية الفلسطينية التي تعتبر "مفخرة" .

 

 

 




 

 


 

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