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الخميس، 01-12-2022 05:21 م

صدور إرادات ملكية بالسفراء أبو الفول والنبر وأبو دية

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية السفير الأردني في جمهورية النمسا هيثم صالح أبو الفول مندوبا وممثلا للمملكة لدى المنظمات التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى؛ مكتب الأمم المتحدة في فيينا، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، واللجنة التحضيرية لمنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية سنغافورة سامر النبر، ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى جمهورية فيتنام.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تسمية السفير الأردني لدى جمهورية إيطاليا قيس أبو دية، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة لدى المستشارية العسكرية لفرسان مالطا.

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