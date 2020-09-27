صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان وتعيين رئيس وأعضاء المجلس



الوكيل الاخباري-صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020.

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وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: "يحل مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020".كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان.وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27 أيلول 2020م:1. دولة السيد فيصل عاكف الفايز2. دولة الدكتور معروف سليمان البخيت3. دولة السيد سمير زيد الرفاعي4. معالي الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر5. معالي السيد جمال حديثة علي الخريشه6. معالي الدكتور صالح شفيق خليل ارشيدات7. معالي السيد توفيق محمود حسين كريشان8. معالي السيد طلال رشيد عبدالرحمن عريقات9. معالي السيد مفلح حمد المنيزل الرحيمي10. معالي السيد محمد عوده حسن نجادات11. معالي المهندس ناصر احمد عبدالكريم اللوزي12. معالي السيد نايف سعود فارس القاضي13. معالي السيد "محمد ناصر" سامي حسن جوده14. معالي الدكتور محمد جمعه عبدالله الوحش15. معالي الدكتورة علياء "محمد علي" حاتوغ بوران16. معالي الدكتور احمد ذوقان سالم الهنداوي17. معالي السيد شراري كساب عبدالعزيز الشخانبه18. معالي الدكتور عاكف احمد مفلح الزعبي19. معالي السيدة رابحه عبدالفتاح بخيت الدباس20. معالي السيد احمد فلاح باير طبيشات21. معالي السيد مازن سليمان علي الساكت22. معالي الدكتور وجيه موسى عويس عويس23. معالي الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان24. معالي المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزه25. معالي الدكتور اميه صلاح الدين طوقان26. معالي الدكتور إبراهيم مشهور حديثه الجازي27. معالي السيد بسام سلامه موسى الحدادين28. معالي الدكتور نضال مرضي عبدالله القطامين29. معالي السيد حسين هزاع بركات المجالي30. معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني31. معالي المهندس مالك عطالله علاوي الكباريتي32. معالي الدكتور احمد علي عويدي العبادي33. معالي السيد محمد يوسف الملكاوي34. سعادة السيد محمد صامد الرقاد35. سعادة السيد مصطفى البراري36. سعادة الدكتور مصطفى حمارنه37. سعادة السيد يوسف الشريدة38. سعادة السيد محمد سالم الشوابكة39. سعادة الدكتورة رائدة القطب40. سعادة السيدة هيفاء النجار41. سعادة السيد محمود حسين أبو جمعه42. سعادة السيد زياد محمد القرعان43. سعادة السيد عيسى حيدر مراد44. سعادة السيد صخر دودين45. سعادة السيد خالد عاطف أبو العز46. سعادة السيد مروان قطيشات47. سعادة الدكتور هايل عبيدات48. سعادة السيد مخيمر أبو جاموس49. سعادة الدكتور طلال الشرفات50. سعادة السيد سمير جميل مصاروة51. سعادة السيدة احسان بركات52. سعادة السيد عبدالرحمن العدوان53. سعادة السيد توفيق يوسف الحلالمه54. سعادة السيد فاضل الحمود55. سعادة السيد مصطفى عبدربه البزايعة56. سعادة السيد خير الدين إسماعيل هاكوز57. سعادة السيد جمال الشوابكة58. سعادة السيد احمد محمود الهباهبة59. سعادة السيد ماجد خليفة المقابلة60. سعادة السيدة غادة ميشيل بشوتي61. سعادة السيد سمير صابر بينو62. سعادة السيدة نايفه منور الزبن63. سعادة المهندس عبدالرحيم البقاعي64. سعادة السيد مدالله الطراونة65. سعادة السيد اكريم سليم العوضاتوصدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م.وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيساً لمجلس الأعيان اعتباراً من تاريخ 27/9/2020م".