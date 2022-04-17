صدور إرادتان ملكيتان ساميتان

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاحد الارادة الملكية السامية بترفيع حنظل صالح مصطفى الغرايبة الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الاولى اعتبارا من تاريخ 1/4/2022.



كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين قاسم محمد قاسم عبده رئيسا لديوان التشريع والرأي بالمجموعة الاولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

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