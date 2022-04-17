الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

إصابة شخص بتدهور مركبتين في عمان

صدور إرادة ملكية بالسفير منار الدباس

صدور إرادتان ملكيتان ساميتان

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

الجمارك تحبط محاولة تهريب لمادتي الهيروين والكريستال المخدر

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات حكومية

رئيس الوزراء يؤكد عمل الحكومة من أجل التَّصدِّي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعيَّة

زيلينسكي يدعو ماكرون لزيارة أوكرانيا والتأكد من حصول إبادة جماعية

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال في أذربيجان

أوقاف إربد الثانية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الثاني

الأحد، 17-04-2022 09:18 م

صدور إرادتان ملكيتان ساميتان

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاحد الارادة الملكية السامية بترفيع حنظل صالح مصطفى الغرايبة الموظف في الديوان الملكي الهاشمي إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة من الفئة الاولى اعتبارا من تاريخ 1/4/2022.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء تعيين قاسم محمد قاسم عبده رئيسا لديوان التشريع والرأي بالمجموعة الاولى من الفئة العليا اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
إرادة ملكية

صدور إرادة ملكية بالسفير منار الدباس

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

3

الجمارك تحبط محاولة تهريب لمادتي الهيروين والكريستال المخدر

الخصاونة لوغو

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات حكومية

الخصاونة

رئيس الوزراء يؤكد عمل الحكومة من أجل التَّصدِّي للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعيَّة

1

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن ووكالة تطوير الأعمال في أذربيجان

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

0L5A3039

صدور قانون الأحزاب السياسية في الجريدة الرسمية

إرادة ملكية

ارادات ملكية بإقرار 3 قوانين

إرادة ملكية

إرادة ملكية بقانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد

0L5A4629

المستقلة للانتخاب: 15 طعنا بنتائج الانتخابات مع انتهاء فترة تقديم الطعون

إرادة ملكية

ارادة ملكية بتعيين المعايطة رئيسا لهيئة الانتخاب