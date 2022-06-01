صدور ارادات ملكية سامية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تسمية السفير فراس فرحان خوري سفيرا فوق العادة ومفوضا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية رواندا.



كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد أشرف غازي جمال قعوار قنصلا فخريا لحكومة جمهورية مالطا في عمان.



وصدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل السفير محمد مصطفى صايل التل من السفارة الأردنية في المكسيك إلى مركز الوزارة.

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